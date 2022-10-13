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عربي-دولي

صربيا تعلن استعدادها للضغوط الخارجية بسبب رفضها العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
13-10-2022 | 16:30
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صرحت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، بأن التشكيلة الجديدة للحكومة الصربية، التي ستظهر بعد نتائج انتخابات 3 نيسان، جاهزة للضغط الخارجي بشأن مسألة العقوبات ضد روسيا.
 
وقالت برنابيتش: "سنبقى على موقفنا. العقوبات ضد روسيا لا تفي بمصالح جمهورية صربيا ولا تدعم شعبنا بشيء. لأنه تعرض للعقوبات في التسعينيات، ونعلم ماذا يفقد الشعب بسببها، وأنها لا تؤثر على سياسة الدولة أو نواياها أو سلوكها".
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وأشارت رئيسة الحكومة الصربية الحالية والمستقبلية إلى أن بعض الدول التي تطالب بدعم بلغراد للعقوبات لا تحترم وحدة أراضي صربيا وسيادتها بشأن قضية كوسوفو وميتوهيا وانتهكوا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244.
 
(روسيا اليوم) 
 
 
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