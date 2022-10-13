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عربي-دولي

أوشاكوف: روسيا سمعت بفكرة المحادثات الخماسية حول أوكرانيا "من الصحف فقط"

Lebanon 24
13-10-2022 | 16:59
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أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن اقتراح إجراء محادثات خماسية بشأن أوكرانيا لم يأت إلى روسيا من تركيا عبر القنوات الرسمية، وسمعت موسكو به "من الصحف فقط".
 
وقال أوشاكوف: "لا أعرف ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من اقترح ذلك أم سواه. لأننا رأينا ذلك في الصحف فقط. لم نسمع قط مثل هذا الخيار من أردوغان".
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وأضاف أن مثل هذا الاقتراح لم يتم تلقيه من خلال القنوات الدبلوماسية أيضًا.

وأردف: "نحن لا نرفض أي اتصالات. لكنه ما زال من غير الواضح ما الذي سنبحثه".
 
(روسيا اليوم) 
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