رئيسي يتّهم واشنطن بزعزعة الاستقرار

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اتّهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، الولايات المتحدة باللجوء إلى سياسة زعزعة الاستقرار ضد بلاده بعد أن فشلت في اعتماد سياسة العقوبات ضدها.وقال رئيسي، خلال منتدى "التفاعل الآسيوي وبناء الثقة" في كازاخستان، إن "إيران توصلت إلى إدراك قيّم فيما يتعلق بمتطلبات تحقيق الأمن والتقدم في آن واحد".وتحدّث الرئيس الإيراني عن الأمن والتقدّم في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الإيراني ركودا وتضخما مزمنا في الأعوام الأخيرة، وتتعرض البلاد لموجات متتالية من الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في طهران منتصف أيلول الماضي.في موازاة ذلك، سعى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إجئي، إلى ترهيب الحراك الشعبي المتواصل ضد الحكومة منذ 4 أسابيع، معلناً أنه أمر القضاة بإصدار أحكام قاسية على المتظاهرين الذين وصفهم بالعناصر الرئيسية في أعمال الشغب.وقال إجئي: "لقد أصدرت تعليمات لقضاتنا بتجنب إظهار التعاطف غير الضروري مع العناصر الرئيسية التي تقف وراء أعمال الشغب وإصدار أحكام قاسية عليهم".في غضون ذلك، قالت منظمتان حقوقيتان، أمس، إن مواجهات اندلعت ليل الأربعاء ـ الخميس، في مدينتي كرمنشاه وسنندج غرب إيران، أسفرت عن مقتل 3 متظاهرين وجرح نحو 40 عنصراً من القوات الأمنية.وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية أن 3 محتجين لقوا مصرعهم خلال احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، اثنان منهم في مدينة كرمنشاه، فيما لقي المتظاهر الثالث مصرعه في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان. وقالت منظمة "هنجاو" الحقوقية الكردية، إن 40 من القوات الحكومية أصيبوا خلال اشتباك عنيف مع متظاهرين في بلدة ديرة دريج في كرمانشاه.وليل الأربعاء، شهدت مدن مختلفة من إيران، من بينها العاصمة طهران وكرمنشاه وسقز وشيراز وكهكيلو وبوير أحمد، احتجاجات شعبية مناهضة للنظام ومنددة بقمع الحريات الشخصية.