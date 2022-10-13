ما وراء رغبة أردوغان في خوض الحرب مع اليونان؟

في ظل استمرار غزو أوكرانيا، لا مفر من أن تنشأ مقارنة فورية وغير محبذة بين إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند إطلاق أي محاولة لاحتلال الأراضي اليونانية، وفي هذه الظروف، يصعب ألا يقيّم إردوغان العواقب الوخيمة لهذا التحرك على المستويات الدبلوماسية، والسياسية، والاقتصادية."احتلالكم للجزر لا يقيّدنا، سنقوم بما يلزم في الوقت المناسب، وقد نحضر في إحدى الليالي فجأةً"... مرّت أسابيع منذ أن هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بغزو اليونان بهذه الكلمات، فاستعمل العبارات التي اختارها قبل بدء العمليات العسكرية التركية السابقة في سورية، حيث تكثر المسائل التي تثير الانقسامات بين أثينا وأنقرة، لكن يصبّ إردوغان غضبه في الوقت الراهن على عسكرة اليونان لجزرها في بحر إيجة، فقد بقي الوجود العسكري اليوناني شبه ثابت هناك خلال العقود القليلة الماضية، لكن أنقرة تُصِرّ على أنه ينتهك المعاهدات التي رسّخت سيادة اليونان في الجزر، في العامَين 1923 و1947.لم يعد اندلاع الصراع بين اليونان وتركيا ممكناً فحسب، بل أصبح هذا الاحتمال وارداً جداً، وتزداد المخاطر المطروحة عند قراءة أحدث بيانات المسؤولين الأتراك عن كثب وتقييم أنماط الأحداث في الأشهر الأخيرة، وتكثر العواقب الخطيرة التي تنتظر تركيا واليونان معاً إذا اندلع صراع حقيقي بينهما، ومع ذلك توحي خطابات إردوغان ومصالحه وعقائده الأيديولوجية بأن أنقرة قد تكون مستعدة لأخذ هذه المجازفة.

من جهة، تتعدد الأسباب التي تشكك بجدّية تهديدات إردوغان، فوفق أحد استطلاعات الرأي، لا تزال أغلبية بسيطة من الناخبين الأتراك مقتنعة بأن مواقفه هي مجرّد استراتيجية انتخابية لطرح أجندة معيّنة قبيل الانتخابات في السنة المقبلة، وبحسب الاستطلاع نفسه، لا وجود لأي عداوة بين الشعبَين التركي واليوناني برأي 64% من المشاركين، كذلك، لا يشكك الكثيرون بالعواقب المدمّرة لأي صراع بين اليونان وتركيا، نظراً إلى هشاشة الاقتصاد في البلدين. تشكّل عائدات السياحة، لا سيما تلك التي تنتجها المناطق السياحية على ساحل بحر إيجة، نحو 15% من ناتج تركيا المحلي الإجمالي (و18% من ناتج اليونان تقريباً). تتكل الدولتان بشدة على الشحن البحري في عملياتهما التجارية، فقبل أزمة كورونا، كان 87% من التجارة التركية يمرّ عبر موانئ دخول ساحلية، وبالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية المحتملة، لن تكون التداعيات الدولية لهذا الصراع أقل خطورة، وقد ألمحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عدم تساهلهما مع أي هجوم يستهدف سيادة الأراضي اليونانية. كذلك، لن تتحلى بروكسل أو واشنطن بالصبر الكافي للتعامل مع ادعاءات تركيا المتعلقة بحصول عدوان يوناني.من جهة أخرى، لا يستخف الكثيرون في اليونان بكلمات إردوغان، ففي الأسابيع الأخيرة، زادت النقاشات المطبوعة والمتلفزة حول تركيا تركيزها على احتمال الحرب، ومع اقتراب اليونان من انتخاباتها المحلية عام 2023، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بلهجة صارمة أن اليونان تعتبر أي تهديد مباشر على سيادتها "خطأً أحمر"، وفي الوقت نفسه حرص زعيم المعارضة، ألكسيس تسيبراس، على التوفيق بين رغبته في إسقاط ميتسوتاكيس والتزامه بالدفاع عن البلد إذا اندلع صراع حقيقي، مع أنه انتقد بأشرس الطرق قرار الحكومة الذي يقضي بالتوقيع على اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة، كذلك تبرز مؤشرات أخرى على استعداد أثينا لأسوأ السيناريوهات، وتكشف تقارير جديدة من شهر يوليو أن الجيش اليوناني بدأ ينشر «مظلة» مضادة للطائرات المسيّرة في جزر بحر إيجة عبر استعمال تقنيات إسرائيلية. وفي الفترة الأخيرة، نفّذت السفن اليونانية والفرنسية تدريبات مشتركة في بحر إيجة كجزءٍ من ميثاق دفاعي مشترك وقّع عليه الطرفان في عام 2021.