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عربي-دولي
صاروخ بالستي كوري شمالي جديد.. والتوتر العسكري يتصاعد
Lebanon 24
13-10-2022
|
23:00
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كتب موقع "سكاي نيوز": قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، الجمعة، وهو الأحدث في سلسلة عمليات إطلاق من الدولة المسلحة نوويا.
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وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إنه دفع بطائرات مقاتلة ردا على تحليق مجموعة مؤلفة من نحو 10 مقاتلات من كوريا الشمالية قرب حدود البلدين، وإن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 170 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية، وسط تصاعد للتوتر بسبب التجارب الصاروخية المتكررة التي تجريها بيونغيانغ.
وندد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية بكوريا الشمالية لتصعيدها التوتر، ووصف تحركاتها بأنها انتهاك لاتفاق عسكري ثنائي يرجع إلى عام 2018، ويحظر "الأعمال العدائية" في المنطقة الحدودية.
وفرضت سول أول عقوبات من جانب واحد على بيونغيانغ منذ ما يقرب من 5 سنوات، حيث أدرجت في القائمة السوداء 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة تشارك في تطوير الصواريخ.
وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية نقلا عن الجيش الكوري الشمالي، أنه اتخذ "إجراءات عسكرية مضادة قوية" بعد تدريبات إطلاق لنيران المدفعية من كوريا الجنوبية، الخميس.
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