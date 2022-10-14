بماذا تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد؟

أبدى رئيس وزراء العراق المكلف محمد شياع السوداني استعداده للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، متعهدا بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش، وذلك في أول بيان يصدره بعد تكليفه بالمهمة الجديدة.والخميس انتخب البرلمان العراقي السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا، وأعلن رشيد على الفور أن السوداني سيكون رئيسا للوزراء، مما ينهي جمودا استمر عاما بعد الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول من العام الماضي.

وهذا أبرز ما قاله السوداني في بيانه:• نعلن استعدادنا التام للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواء الممثلة في مجلس النواب أو الماثلة في الفضاء الوطني.• لن نسمح بالإقصاء والتهميش في سياساتنا، فالخلافات صدعت مؤسسات الدولة وضيعت كثيرا من الفرص على العراقيين في التنمية والبناء والإعمار.• أعلن الرغبة الجادة في فتح باب الحوار الحقيقي والهادف لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة أبناء شعبنا وتخفيف معاناته، بتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وشطب خطاب الكراهية.• سأبذل قصارى جهدي في تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها، من خلال تآزر القوى السياسية، بترشيح شخصيات كفؤة ومهنية ونزيهة قادرة على إنجاز مسؤولياتها.• لن ننسى مطالب شبابِنا الحقة وسنعمل بكل تفان وإخلاص في التصدي للمشاكل والأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها نقص الخدمات والفقر والتضخم والبطالة، وأن نعمل على توفير فرص العمل والسكن، وتحسين الواقع الصحي والتربوي والتعليمي وقطاع الشباب والرياضة، وتمكين المرأة وضمان حقوقها.• عملنا سيبدأ من ساعات التكليف الأولى وفق برنامج حكومي واقعي، يتبنى إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة الآثار البيئية والتصحر والتغير المناخي وحماية الموارد المائية.• أتعهد أمامكم أن حكومة الخدمة عازمة على غلق منافذ الفساد عبر القوانين والتشريعات الصارمة، بالتعاون مع السلطتين التشريعية.• سنسعى لإجراء انتخابات محلية ونيابية، في أجواء حرة ونزيهة وفي ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين.