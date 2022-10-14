بعد هجمات كييف المضادة.. موسكو تجلي المدنيين من خيرسون

في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف، أعلنت روسيا أنها ستساعد في تنظيم إجلاء سكان من خيرسون في جنوب أوكرانيا بطلب من الإدارة التابعة لها في المنطقة.



وأوضح نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين للتلفزيون الروسي أمس الخميس، أنه "عقب نداء رئيس منطقة خيرسون في الاتحاد الروسي فلاديمير سالدو قررت الحكومة تنظيم عمليات مساعدة على مغادرة سكان المنطقة إلى مناطق أخرى في البلاد".

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كما أضاف في كلمة مقتضبة "سنوفر للجميع سكناً مجانياً وكل ما هو ضروري"، بدون أن يحدد عدد الأشخاص الذين يشملهم القرار.



في غضون ذلك، طلبت السلطات المنصّبة في خيرسون من موسكو في وقت سابق الخميس تنظيم إجلاء المدنيين من المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها نهاية أيلول/سبتمبر إلى جانب ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.



واقترح سالدو أن يشمل الإجلاء "في المقام الأول" سكان المناطق الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر حيث تتقدم قوات كييف.