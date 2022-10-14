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عربي-دولي

غروسي: أحرزنا تقدماً بشأن إنشاء منطقة آمنة حول زابوريجيا

Lebanon 24
14-10-2022 | 01:30
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كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه تم إحراز تقدم بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأوضح ذلك في تغريدة عبر حسابته على تويتر اليوم الخميس، مرفقاً إياها بصورة مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا.
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وكان غروسي أكد في وقت سابق للصحافيين، أن الوضع حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال "مقلقا".

كما أضاف في تصريحاته في كييف عقب زيارته إلى روسيا أن "الوضع لم يتحسن بأي حال من الأحوال".

وأشار غروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل الضغط من أجل إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة النووية، ما يعني "عدم شن هجمات ضد المحطة وعدم استخدام المحطة كأداة للهجوم".

وقال أيضا إن الوكالة تعتقد أن الروس يريدون توفير الأمن، لأنهم "يعملون معه"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

لكن غروسي أوضح أنه لم يتلق حتى الآن أي مؤشرات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشير إلى استعداده لمناقشة "المعايير" النهائية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستسمح بإيجاد حل آمن لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال الحرب.
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