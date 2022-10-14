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عربي-دولي

إطلاق نار يودي بحياة 6 أشخاص بينهم شرطي في نورث كارولاينا

Lebanon 24
14-10-2022 | 02:30
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قالت الشرطة الأميركية في ولاية نورث كارولاينا، إن إطلاق نار، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أودى بحياة 6 أشخاص بينهم ضابط شرطة، حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز".

وذكرت الشبكة أن مطلق النار المشتبه به مراهق أبيض يحمل سلاحاً نارياً، مضيفة أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.
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