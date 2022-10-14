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عربي-دولي

انفجار حافلة يودي بحياة 11 مدنياً في مالي

Lebanon 24
14-10-2022 | 03:00
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لقي 11 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب 53 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة، الخميس، لدى مرور حافلة ركاب مدنية في وسط مالي التي كثيراً ما تشهد أعمال عنف، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وانفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياجارا وجونداكا في منطقة موبتي عصر الخميس، بحسب مصدر أمني.
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وكانت مصادر أمنية أفادت في حصيلة أولية بسقوط حوالي 10 ضحايا وعدد من الجرحى في التفجير.

ومنذ سنوات تشهد مالي تمرداً مرتبطاً بجماعات جهادية، أودى بآلاف الأشخاص وأرغم مئات الآلاف على النزوح من ديارهم.
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