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عربي-دولي
أمطار شهر سقطت في يومين في أوستراليا
Lebanon 24
14-10-2022
|
04:00
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طلبت السلطات من آلاف الأشخاص جنوب شرقي أستراليا، بعضهم في غرب ملبورن، إخلاء منازلهم، الجمعة، وذلك بعد يومين من الأمطار المتواصلة التي تسببت في حدوث سيول عارمة وفيضان مياه الأنهار.
وقال مسؤولون إن أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز والمناطق الشمالية من جزيرة تسمانيا، تعرضت لظروف جوية قاسية، حيث استقبل بعضها منذ مساء الأربعاء كميات من الأمطار تسقط عادة في أكثر من شهر.
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وقال دين نارامور خبير الأرصاد لتلفزيون "إيه بي سي": "أدى هذا إلى فيضانات عارمة وواسعة النطاق مع تعرض بعض الأنهار لفيضانات قياسية، وسيستمر هذا مع التحرك باتجاه المصب وسيزداد الأمر سوءا".
وأظهرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصا يخوضون في مياه تصل إلى مستوى الركبة مع حيواناتهم الأليفة، بينما جرى إنقاذ بعضهم في قوارب.
ووصل العديد من الأنهار في فيكتوريا، بما في ذلك ماريبيرنونغ في غرب ملبورن وجولبورن إلى الشمال، إلى مستويات فيضانات شديدة الارتفاع، مما أدى إلى إجلاء سكان ليلا.
وفي تسمانيا، اشتدت أزمة الفيضانات بعد صدور مزيد من أوامرالإجلاء خلال الليل، بينما قضى مئات السكان في جنوب نيو ساوث ويلز الليل في مراكز الإيواء.
وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تنحسر الأمطار الغزيرة مساء الجمعة، غير أن الفيضانات قد تستمر حتى مطلع الأسبوع.
وتضرب فيضانات مدمرة الساحل الشرقي لأستراليا بشكل متكرر منذ أوائل العام الماضي.
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