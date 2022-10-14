25
o
بيروت
33
o
طرابلس
13
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تصعيد أم مهادنة في العراق.. الأنظار تتجه إلى الصدر
Lebanon 24
14-10-2022
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
حفل يوم أمس في العراق بالعديد من التطورات والتحولات اللافتة. فبعد انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد عقب عام من التعطيل والمماطلة والخلافات، عين الأخير محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.
وأمام السوداني الآن 30 يوماً من أجل تشكيل حكومته، إلا أن كافة الأنظار تتجه حالياً إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي أعلن سابقا انسحابه من الحياة السياسية، بعد أن طلب من نوابه الـ 73 الانسحاب من البرلمان وتقديم استقالاتهم.
إذ لا يزال موقف الزعيم الشيعي القوي بشأن التطورات الأخيرة غير معروف، بعد أن أثبت في الأسابيع الأخيرة قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع.
Advertisement
موافقة ضمنية أم تصعيد؟
تعليقا على تلك المسألة رأى المحلل السياسي علي البيدر أن هناك سيناريوهين، الأوّل هو موافقة ضمنية من الصدريين تضمن لهم "عدداً من الوزارات بينها وزارتان سياديتان".
ورجح أن يكون خيار الموافقة الأقرب إلى الواقع، فيما أشار إلى أن الخيار الآخر هو التصعيد، بحسب ما نقلت فرانس برس..
في حين اعتبر المحلل السياسي فراس الياس أن "ما سيقوم به الصدر سيبقى حبيس قلبه وعقله، لا يعلمه أحد ولا يتوقعه أحد".
كما أضاف في تغريدة على حسابه في تويتر مساء أمس، أن انتخابات الرئاسة لن تشكل فارقا بالنسبة للزعيم الصدري، الذي يعتبرها خاضعة للتوافق الكردي الكردي، وكانت ستحصل بوجوده أو عدمه".
توزيع الوزارات
أما المحك الحقيقي فسيكون في قادم الأيام، بحسب فراس، في إشارة إلى التشكيلة الوزارية وتوزيع الحقائب.
من جهته، رأى حمدي مالك، المختص في شؤون الميليشيات الشيعية العراقية في معهد "واشنطن انستتويت"، أن الجماعات المدعومة من إيران باتت تسيطر حاليا على عمل البرلمان والسلطة التنفيذية في آن، وستقدم على اتخاذ خطوات للاستفادة من هذا الوضع، سواء بشكل تدريجي أو مفاجئ".
كما أضاف أنها ستحاول تهميش أو اقصاء أنصار الصدر من أجهزة الدولة" بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.
يشار إلى أن ترشيح الإطار التنسيقي (خصم الصدر اللدود) للسوداني، كان أطلق خلال الصيف الماضي شرارة توتر غير مسبوق بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان لنحو شهر.
وبلغ التوتر ذروته في 29 آب الماضي (2022)، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الحشد الشعبي.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
Lebanon 24
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
14:00 | 2022-10-13
13/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "دولار صيرفة".. ماذا سيحصل اليوم؟
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "دولار صيرفة".. ماذا سيحصل اليوم؟
07:56 | 2022-10-13
13/10/2022 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن إعتزاله الفنّ نهائيّاً... من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن إعتزاله الفنّ نهائيّاً... من هو؟ (صورة)
08:39 | 2022-10-13
13/10/2022 08:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو
16:32 | 2022-10-13
13/10/2022 04:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:45 | 2022-10-13
13/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:07 | 2022-10-14
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: لدينا المعلومات بشأن تخريب "نورد ستريم"
05:30 | 2022-10-14
"دون استخدام الأسلحة النووية".. هكذا يمكن لبوتين أن يشل أوكرانيا
04:30 | 2022-10-14
كييف: إيران أرسلت مسيرات ومدربي الحرس الثوري لتدمير بنيتنا
04:00 | 2022-10-14
أمطار شهر سقطت في يومين في أوستراليا
03:30 | 2022-10-14
لماذا الولايات المتحدة غاضبة جدا من المملكة السعودية؟
03:20 | 2022-10-14
السجن لناشري الأخبار الكاذبة بتركيا.. على مواقع التواصل
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
14/10/2022 13:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
14/10/2022 13:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
14/10/2022 13:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact