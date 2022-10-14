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عربي-دولي

بوتين يقدّم طعاماً لصدام حسين؟! (صورة)

Lebanon 24
14-10-2022 | 01:55
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انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بانتشار صورة قيل إنها تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس العراقي الراحل صدّام حسين.
وقال الناشرون إن هذه الصورة تعود لعقود طويلة خلت، وتحديداً لما قبل وصول سيد الكرملين لسدّة الحكم في روسيا.
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وأظهرت بالأسود والأبيض، رجلاً ادعى الناشرون أنه الرئيس الروسي وهو يقدّم الضيافة للرئيس العراقي السابق صدام حسين أثناء زيارة إلى الاتحاد السوفياتي، وعلى ما يبدو أنها كانت على مائدة طعام.

كما أضافت التعليقات أن هذا الرجل الظاهر إلى جانب حسين هو فلاديمير بوتين "عندما كان موظّفاً لخدمة ضيوف الاتّحاد السوفياتي".
 
إلا أن هذا الادّعاء غير صحيح وبعيدا عن الحقيقة تماماً، فالصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس"، تعود ليوم الثالث من آذار من عام 1975، وهي ملتقطة في فندق "ماتينيون" أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر فيها الرئيس العراقي صدّام حسين، وإلى الجانب الآخر منها رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك جاك شيراك.

كما لم تحو الصورة بوتين إطلاقاً، بل كان رجلاً يعمل لخدمة الضيوف في الفندق، وليس لبوتين أو للاتحاد السوفياتي السابق أو روسيا أي علاقة بها.
 
 
(العربية)
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