لماذا الولايات المتحدة غاضبة جدا من المملكة السعودية؟

Advertisement

كان يُنظر إلى مصافحة "القبضة" بين الرئيس الأميركي جو بايدن والحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في جدة في تموز، على أنها لحظة مؤلمة للسياسة الواقعية، فبايدن، الذي تعهد بجعل المملكة العربية السعودية دولة منبوذة بسبب اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي، كان يقابل الرجل الذي يُعتقد أنه أمر بالعملية، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ورأت الصحيفة أن "اليوم، يبدو أن هذه المناورة قد فشلت، والعلاقة في حالة يرثى لها. فقد زار بايدن المملكة العربية السعودية على أمل إقناع أكبر منتج للنفط في العالم بزيادة الإنتاج وتعويض ارتفاع تكاليف البنزين نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. عوضاً عن ذلك، وافقت المملكة العربية السعودية والدول المنتجة للنفط الحليفة في مجموعة أوبك +، بما في ذلك روسيا، الأسبوع الماضي على خفض مفاجئ للإمدادات من شأنه أن يؤدي إلى رفع الأسعار. والمستفيد بلا شك من هذا الأمر هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مقابلة يوم الاثنين، هدد بايدن بـ"عواقب" غير محددة لقرار أوبك +. وفي ليلة الأربعاء، أخبر الديمقراطيون الأميركيون المملكة العربية السعودية أنه إذا لم تغير مسارها، فسوف يفرضون تجميدًا لمدة عام على كل مبيعات الأسلحة. لماذا يخاطر الأمير بن سلمان بواحد من أهم تحالفات الرياض لمساعدة النظام الروسي المحاصر؟ وما هي تأثيرات هذا الخبر على أسعار النفط وقدرة روسيا على شن الحرب؟"وتابعت الصحيفة، "تأسست منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1960، كطريقة لدفع أسعار النفط للارتفاع استجابةً للحدود القصوى للواردات الأميركية والتأثير الهائل لشركات النفط والغاز المتعددة الجنسيات. اليوم، هناك 13 دولة عضو، والمملكة العربية السعودية هي الأكثر نفوذاً. أما روسيا فهي جزء من مجموعة موسعة من مصدري النفط، أوبك +، التي تأسست في عام 2016 كوسيلة لمواجهة التحديات الجديدة الكبيرة، من ظهور الولايات المتحدة كمصدر رئيسي إلى نمو الطاقة المتجددة. ويميل الاقتصاديون إلى النظر إلى أوبك وأوبك + كأمثلة نموذجية للكارتل: توافق الدول الأعضاء على تنسيق إنتاجها من النفط من أجل التأثير على الأسعار. وتسيطر دول أوبك + على حوالي 50٪ من إجمالي النفط الخام، و90٪ من الاحتياطيات المؤكدة؛ وعندما خفضوا الإنتاج، كما فعلوا الأسبوع الماضي، أدى ذلك إلى ارتفاع التكلفة".لماذا تسبب هذا القرار في مثل هذا الاضطراب؟وأضافت الصحيفة، "كانت أوبك سمة مقبولة لسوق النفط منذ عقود، لكن سياق هذا القرار مختلف تمامًا. فبالإضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين - وبالتالي التضخم - في وقت الاضطرابات الاقتصادية، فإن هذه الخطوة ذات فائدة كبيرة لروسيا. وبعد أن بدأت الدول الأوروبية في خفض وارداتها، انخفض دخل موسكو من النفط بشكل كبير. بشكل حاسم، وعلى الرغم من خفض أوبك وأوبك + للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، كانت روسيا تنتج بالفعل أقل بكثير من حصتها، مما يعني أن هذا القرار سيسمح لها بإنتاج المزيد من النفط بسعر أعلى. تم استقبال هذا الخبر بشكل سيئ خاصةً في الولايات المتحدة، حيث تكون النتيجة المحتملة لارتفاع أسعار البنزين مؤلمة لبايدن قبل الانتخابات النصفية الحاسمة. كما وقد يُنظر إلى ذلك أيضًا على أنه إذلال نظرًا لقرار بايدن هذا الصيف بالتراجع عن وعد حملته الانتخابية بتهميش الأمير بن سلمان بسبب وفاة خاشقجي.ويقول جوليان بورغر، محرر الشؤون العالمية في صحيفة "الغارديان": "لاقت رحلته إلى جدة معارضة كبيرة بين الديمقراطيين، أضف إلى ذلك البعد الأخلاقي الكامل للحرب في اليمن وموت خاشقجي". ويقول الدكتور نيل كويليام من مركز أبحاث تشاتام هاوس إنه حتى داخل أوبك +، سيكون هناك بعض القلق. وقال: "سيكون هناك بلا شك عدم ارتياح بين الدول الأعضاء حول قوة استجابة الولايات المتحدة، حتى لو اتفق الأعضاء مع توقعات السوق التي قادت المملكة العربية السعودية إلى دعم هذا الموقف. فالكويت، على سبيل المثال، التي لا تزال تعطي أهمية كبيرة جدًا لعلاقتها مع الولايات المتحدة، ستشعر بلا شك بالقلق من الوضع الحالي"."وبحسب الصحيفة، "أولئك الذين رأوا رحلة بايدن إلى جدة محكوم عليها بالفشل منذ البداية ربما كلنوا يشيرون إلى الاستثمار الذي بلغت قيمته 500 مليون دولار الذي قامت به شركة سعودية في عدد من عمالقة النفط الروسية غازبروم وروسنفت ولوك أويل في بداية الصراع في أوكرانيا، أو إلى قرار الرياض في الصيف بمضاعفة مشترياتها من النفط الروسي لمحطاتها لتوليد المزيد من الخام للتصدير. في غضون ذلك، زار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حليف أوبك، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موسكو يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مباشرة مع بوتين. كل ذلك يشير إلى أن المملكة العربية السعودية وشركاءها قاموا بتحول حاسم نحو روسيا هذا العام. جزئيًا، يعد هذا حسابًا اقتصاديًا باردًا يعتمد على المصلحة المشتركة في ارتفاع أسعار النفط. يقول بورغر: "لكنه أيضًا تحالف غير ليبرالي". وأضاف: "إنهم يرون أن ضغط الولايات المتحدة وحلفائها من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية هو إهانة، وقد اجتمعوا في الماضي بشأن المحافظة الاجتماعية"."وتابعت الصحيفة، "في مقابلته يوم الاثنين، هدد بايدن "بالعواقب" التي قد تترتب جراء الضغط على إنتاج النفط، دون تحديد ما قد تكون. ويطالب كبار الديمقراطيين في الكونغرس بعمل جذري سيكون له تأثير مادي على اقتصاد المملكة العربية السعودية، وقوتها العسكرية. وقال السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إنه سيصوت لمنع مبيعات الأسلحة في المستقبل، بينما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، كان "يفكر بجدية" في تشريع من شأنه أن يسمح بدعاوى قضائية لتثبيت الأسعار ضد السعوديين. وفي هذا المقال، دعا السناتور ريتشارد بلومنثال والنائب رو خانا إلى تشريع يفرض وقفًا فوريًا لكافة مبيعات الأسلحة الأميركية، بحجة أن الأمر سيستغرق عقودًا حتى تنتقل الرياض إلى موردين بديلين ولن يكون أمام الأمير بن سلمان خيار سوى التفاوض. ويعتقد بورغر أن "هذه قضية الحزبين، على الأقل في الوقت الحالي - سيدعم الجمهوريون هذا النوع من الإجراءات". لكنه يشير إلى عامل آخر محتمل في قرار أوبك +: حسابات الأمير بن سلمان أن رئاسة ترامب وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس ستكون مفيدة. فأكثر من مجرد رهان على روسيا، هذا رهان على الجمهوريين، وخاصة ترامب".بحسب الصحيفة، "يقول كويليام إن هذه ليست لحظة الـ"لا عودة للوراء": "ستتعافى العلاقات الأميركية السعودية"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العلاقة بين البلدين متجذرة بعمق في كلتا المؤسستين. وأضاف: "لا يمكن إصلاح الضرر الذي لحق بإدارة بايدن، ومن المرجح أن تتذكر الإدارات الديمقراطية المتعاقبة هذه اللحظة". على المدى القصير، يبدو أن هذه أخبار جيدة لروسيا وأخبار سيئة للولايات المتحدة وحلفائها. أما على المدى الطويل، فيمكن أن تكون العلاقة الممزقة كارثية بالنسبة للمملكة العربية السعودية. يقول بورغر: " إذا كان بن سلمان يراهن على روسيا اقتصاديًا، فإنه يبدو في الوقت الحالي أنه يدعم الحصان الخاسر".