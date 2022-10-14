25
o
بيروت
33
o
طرابلس
13
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقدم عسكري روسي في باخموت.. وأوكرانيا: حررنا 600 منطقة
Lebanon 24
14-10-2022
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بريطانيا، الجمعة، أن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.
Advertisement
وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاغنر "من المرجح أن تظل" مشاركة بكثافة في القتال في باخموت.
وقالت الوزارة إن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وتحقق تقدما "بطيئا للغاية".
أوكرانيا: تحرير أكثر من 600 منطقة خلال شهر
من جانب آخر، أعلنت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا أنه تم تحرير أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي.
وذكرت الوزارة في وقت متأخر من مساء الخميس أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية في شمال شرق إقليم خاركيف، حيث تقدمت القوات الأوكرانية الشهر الماضي في عمق الخطوط الروسية.
وأضافت أنه تم تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك و7 في لوغانسك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
Lebanon 24
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
14:00 | 2022-10-13
13/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "دولار صيرفة".. ماذا سيحصل اليوم؟
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "دولار صيرفة".. ماذا سيحصل اليوم؟
07:56 | 2022-10-13
13/10/2022 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن إعتزاله الفنّ نهائيّاً... من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن إعتزاله الفنّ نهائيّاً... من هو؟ (صورة)
08:39 | 2022-10-13
13/10/2022 08:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو
16:32 | 2022-10-13
13/10/2022 04:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:45 | 2022-10-13
13/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:07 | 2022-10-14
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: لدينا المعلومات بشأن تخريب "نورد ستريم"
05:30 | 2022-10-14
"دون استخدام الأسلحة النووية".. هكذا يمكن لبوتين أن يشل أوكرانيا
04:30 | 2022-10-14
كييف: إيران أرسلت مسيرات ومدربي الحرس الثوري لتدمير بنيتنا
04:00 | 2022-10-14
أمطار شهر سقطت في يومين في أوستراليا
03:30 | 2022-10-14
لماذا الولايات المتحدة غاضبة جدا من المملكة السعودية؟
03:20 | 2022-10-14
السجن لناشري الأخبار الكاذبة بتركيا.. على مواقع التواصل
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
14/10/2022 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
14/10/2022 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
14/10/2022 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact