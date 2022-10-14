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عربي-دولي

تقدم عسكري روسي في باخموت.. وأوكرانيا: حررنا 600 منطقة

Lebanon 24
14-10-2022 | 03:05
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أعلنت بريطانيا، الجمعة، أن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.
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وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاغنر "من المرجح أن تظل" مشاركة بكثافة في القتال في باخموت.

وقالت الوزارة إن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وتحقق تقدما "بطيئا للغاية".

أوكرانيا: تحرير أكثر من 600 منطقة خلال شهر

من جانب آخر، أعلنت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا أنه تم تحرير أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي.

وذكرت الوزارة في وقت متأخر من مساء الخميس أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية في شمال شرق إقليم خاركيف، حيث تقدمت القوات الأوكرانية الشهر الماضي في عمق الخطوط الروسية.

وأضافت أنه تم تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك و7 في لوغانسك.
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