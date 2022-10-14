زيلينسكي ينشد "درع السماء".. ويتحدث عن وضع خاركيف

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ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركاء الغربيين من جديد للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده ودعا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لعزل روسيا.وقال زيلينسكي، في تصريحات ألقاها أثناء اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن بلاده ليس لديها إلا نحو 10 بالمئة مما تحتاجه من الدفاعات الجوية مع تعرض مدن ومنشآت طاقة للهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.وقال في كلمة مصورة خاطب بها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي منظمة رائدة في مراقبة حقوق الإنسان في القارة: "يجب أن نحمي سماواتنا من إرهاب روسيا".وزودت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في حلف الأطلسي أوكرانيا بالفعل بالأسلحة، لكن كييف دأبت على قول إنها بحاجة إلى المزيد.واستبعد زيلينسكي مرة أخرى إجراء محادثات مع روسيا، قائلا إنه لا يمكن أن تكون هناك دبلوماسية مع "قيادة دولة تقتل وتحتجز ولا تحترم القانون الدولي".