سقوط شظايا صاروخ قرب مدينة روسية.. والقطارات خارج الخدمة

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قال حاكم إقليم بيلغورود الروسي فياتشيسلاف غلادكوف إن عمليات القطارات عُلقت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بالقرب من نوفي أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ بالقرب من خط السكك الحديدية.وقال غلادكوف على تطبيق تيليغرام إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت صواريخ بالقرب من بلدة نوفي أوسكول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 ألف نسمة وتقع على بعد 90 كيلومترا شمالي الحدود مع أوكرانيا.وأضاف: "لحقت أضرار بخطوط الكهرباء، وتم تعليق خدمات القطارات مؤقتا"، مضيفا أنه لم تقع إصابات بشرية.واتهم غلادكوف أوكرانيا، الخميس، بقصف مبنى سكني في مدينة بيلغورود المركز الإداري للإقليم.وأبلغت المناطق الحدودية الروسية عن حوادث متفرقة منذ أن اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير شملت على سبيل المثال مخازن الوقود والذخيرة، فيما لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن تلك الحوادث.