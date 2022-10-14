رئيس جهاز الاستخبارات ​الخارجية الروسية: لدينا المعلومات بشأن تخريب "نورد ستريم"

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن لدى روسيا معلومات استخباراتية بشأن التخريب الذي تعرض له خط أنابيب نقل الغاز "نورد ستريم".



ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ناريشكين قوله: "لدينا المعلومات، لكنني لن أكشف عنها".

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(سكاي نيوز)