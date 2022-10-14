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استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

Lebanon 24
14-10-2022 | 07:30
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اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مخيم جنين، أحد أكبر المخيمات في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد على أثرها فلسطينيان وأصيب 6 آخرون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 آخرين، بينها إصابة حرجة للغاية (رصاصة في الرأس)، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة مدينة جنين ومخيمها، بالضفة الغربية.
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وأوضحت أن الطواقم الطبية تمكنت من إنعاش قلب المصاب الذي وصل إلى مستشفى جنين الحكومي، ولا يزال بحالة حرجة للغاية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفي مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد مواطنين، وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك".

وتحدثت الوكالة عن "إصابة الدكتور عبد الله أبو التين، الذي يعمل في مستشفى الدكتور خليل سليمان بجروح خطيرة، لدى محاولته إسعاف أحد المصابين".
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