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إقتصاد

إستقالة وزير المالية البريطانية من منصبه

Lebanon 24
14-10-2022 | 09:03
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قال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ اليوم الجمعة، إنه استقال من منصبه بعد أن طلبت منه رئيسة الوزراء ليز تراس التنحي.

وأكد كوارتنغ بعد خروجه من الحكومة، أنه يدعم رؤية تراس لمواجهة الأزمة التي تمر بها بريطانيا.
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وكانت وكالة "رويترز"، أفادت اليوم الجمعة، بأن كوارتنغ وصل إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس في داونينغ ستريت، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستتراجع عن التخفيضات الضريبية المزمعة.
 
 
(العربية)

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