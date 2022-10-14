بوتين: لا أرى ضرورة لإجراء مباحثات مع بايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يرى ضرورة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن.



وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كان مستعدا للقاء بايدن قال الرئيس الروسي: "يجب أن تسألوا بايدن عن ذلك إذا ما كان مستعدا لإجراء مباحثات مع روسيا، لكن لا توجد منصة لذلك حتى الآن".

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(روسيا اليوم)