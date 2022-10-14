البنتاغون: ماسك يتبجح بإعطاء أوكرانيا الأمل ويُرسل لنا الفاتورة!

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بعد تأكيد الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن شركته ستارلينك لم تعد قادرة على تأمين خدمة الانترنت إلى أوكرانيا لارتفاع التكلفة، أتى الرد من وزارة الدفاع الأميركية هذه المرة. فقد اعتبر مسؤول رفيع في البنتاغون أن ماسك يتبجح بإعطاء أوكرانيا الأمل عبر نظام "ستارلينك"، لكنه في النهاية يرسل الفاتورة للوزارة.