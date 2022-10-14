Advertisement

عربي-دولي

في جنوب إيران... مقتل عنصرين من قوات الأمن بإطلاق نار

Lebanon 24
14-10-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1000427-638013750725159609.jpg
Doc-P-1000427-638013750725159609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل عنصر من الحرس الثوري وآخر من قوات التعبئة ("البسيج") المرتبطة به بإطلاق نار اليوم، أثناء ملاحقتهما شخصين يقومان بتدوين شعارات في خضم احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، وفق الإعلام الرسمي.
Advertisement
      
وأفادت وكالة "إرنا" بأن العنصرين "استشهدا أثناء قيامهما بمهمة" في محافظة فارس بجنوب إيران.
      
وبذلك، يرتفع الى 20 على الأقل، عدد عناصر قوات الأمن الذين قضوا منذ 16 أيلول، تاريخ بدء الاحتجاجات على وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام رسمية. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:44 | 2022-10-14
17:34 | 2022-10-14
16:55 | 2022-10-14
16:33 | 2022-10-14
16:30 | 2022-10-14
16:08 | 2022-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website