في جنوب إيران... مقتل عنصرين من قوات الأمن بإطلاق نار

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قُتل عنصر من الحرس الثوري وآخر من قوات التعبئة ("البسيج") المرتبطة به بإطلاق نار اليوم، أثناء ملاحقتهما شخصين يقومان بتدوين شعارات في خضم احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، وفق الإعلام الرسمي.وأفادت وكالة "إرنا" بأن العنصرين "استشهدا أثناء قيامهما بمهمة" في محافظة فارس بجنوب إيران.وبذلك، يرتفع الى 20 على الأقل، عدد عناصر قوات الأمن الذين قضوا منذ 16 أيلول، تاريخ بدء الاحتجاجات على وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام رسمية.