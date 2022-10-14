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عربي-دولي

توقيف روسي بحوزته طائرات مسيرة وتسجيلات فيديو في النروج

Lebanon 24
14-10-2022 | 16:55
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أعلن القضاء النروجي، الجمعة، اعتقال روسي بحوزته طائرتان مسيرتان ومجموعة من الصور وتسجيلات فيديو، أثناء محاولته العودة إلى بلاده، موضحا أنه وضع في الحبس الاحتياطي في النروج. 

يأتي ذلك بينما شددت النروج التي باتت مصدر الغاز الرئيسي لأوروبا، الإجراءات الأمنية حول منشآت النفط والغاز على أراضيها بعد طلعات غامضة لطائرات مسيرة بالقرب من هذه البنى التحتية، وتخريب مفترض لخطي الغاز "نورد ستريم" 1 و2 في بحر البلطيق القريب.
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وأوقف فيتالي روستانوف (50 عاما) خلال الأسبوع الجاري في القطب الشمالي في ستورسكوغ المعبر الحدودي الوحيد بين النروج وروسيا، حيث كان يحاول العودة إلى روسيا مع طائرتين مسيرتين ومعدات تخزين رقمية، بحسب الشرطة النروجية.

وأمر قاض في محكمة فادسو بتوقيفه أسبوعين بطلب من الشرطة. 

وقال القاضي إن "هناك (..) أسبابا للاعتقاد بأن المشتبه به سيحاول الإفلات من الملاحقات القضائية إذا لم يوضع في الحبس الاحتياطي"، مشيرا إلى أن الرجل بحوزته جوازا سفر روسيان وآخر إسرائيلي. 

ويفيد قرار القضاء الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن روستانوف كان موجودا في النروج منذ آب واعترف بأنه قام بإطلاق الطائرات المسيرة لتحلق "في جميع أنحاء البلاد". وكان بحوزته 4 تيرابايت من الصور ومقاطع الفيديو التي تم تشفير بعضها. 

وكغيرها من الدول الغربية، منعت النروج الأفراد والكيانات الروسية من التحليق فوق أراضيها ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين.

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