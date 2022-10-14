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عربي-دولي
وسط التوتر المتصاعد مع روسيا.. الناتو يستعرض الردع النووي بتدريبات تشارك فيها قاذفات بي-52
Lebanon 24
14-10-2022
|
16:30
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قال حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، اليوم الجمعة، إنه سيبدأ تدريبه النووي السنوي "ستيدفاست نون" (Steadfast Noon) يوم الاثنين، بمشاركة نحو 60 طائرة في طلعات تدريبية فوق بلجيكا وبحر الشمال وبريطانيا للتدريب على استخدام القنابل النووية الأميركية الموجودة في أوروبا.
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وتجري التدريبات النووية، التي لا تتضمن استخدام أي قنابل حية، وسط التوتر المتصاعد بعد تكرار تهديدات روسيا بشن هجمات نووية على أوكرانيا.
ومن المرجح أن تتزامن تدريبات الأطلسي مع تدريبات نووية سنوية لموسكو تُسمى "غروم"، وعادة ما تجري في نهاية تشرين الأول وتختبر فيها روسيا قاذفاتها وغواصاتها وصواريخها ذات القدرة النووية.
وقال الحلف على موقعه الإلكتروني إن التدريبات الذي ستجري حتى يوم 30 تشرين الأول، روتينية ونشاط تدريبي متكرر وليس مرتبطا بأي حدث من الأحداث العالمية الحالية"، مضيفا أنه لن يتضمن استخدام أي أسلحة حية.
وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أوانا لونجيسكو "يساعد التدريب في ضمان بقاء الردع النووي للحلف في أمن وأمان وفعالية".
وورد في البيان أن بلجيكا ستستضيف التدريبات التي تشارك فيها 14 دولة ونحو 60 طائرة، بما في ذلك أكثر المقاتلات تطورا وقاذفات القنابل طويلة المدى بي-52 التي ستصل من قاعدة ماينوت الجوية بولاية نورث داكوتا.
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