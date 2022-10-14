ألمانيا تملء احتياطيات الغاز بـ 95 بالمئة.. تكفي لشهرين فقط

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وقالت وزارة الاقتصاد في بيان "تخطت الاحتياطات اليوم عتبة 95 بالمئة ووصلت إلى 95.14 بالمئة".



وبذلك تكون ألمانيا قد وصلت إلى هدفها قبل أسبوعين من التاريخ الذي حددته الحكومة في الأول من تشرين الثاني.



وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في البيان "رغم توقف نورد ستريم 1، امتلأت الاحتياطات بأسرع مما كان متوقعا". أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أنها حققت بشكل مبكر هدفها القاضي بملء احتياطاتها من الغاز بنسبة 95 بالمئة بما يؤمن استهلاك شهرين في الشتاء، رغم توقف الإمدادات الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم بصورة تامة منذ مطلع أيلول.وقالت وزارة الاقتصاد في بيان "تخطت الاحتياطات اليوم عتبة 95 بالمئة ووصلت إلى 95.14 بالمئة".وبذلك تكون ألمانيا قد وصلت إلى هدفها قبل أسبوعين من التاريخ الذي حددته الحكومة في الأول من تشرين الثاني.وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في البيان "رغم توقف نورد ستريم 1، امتلأت الاحتياطات بأسرع مما كان متوقعا".





وهذه الكمية الهائلة من الغاز لا تكفي سوى لنحو شهرين من الاستهلاك في الشتاء، إذ تستهلك ألمانيا بين نوفمبر وفبراير ما بين 90 و120 تيراوات ساعة من الغاز شهريا.



وقال هابيك "علينا مواصلة العمل وبشكل مكثف".



الغاز الطبيعي المسال



وكانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 55 بالمئة من واردات ألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا.



ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في شباط، تراجعت واردات الغاز الروسي بشكل كبير إلى أن توقفت تماما في مطلع أيلول.



وحددت برلين في تموز مجموعة أهداف تقضي بملء احتياطات الغاز بنسبة 95 بالمئة بحلول الأول من نوفمبر قبل بدء الشتاء. وتساوي مجمل احتياطات الغاز الألمانية 240.8 تيراوات ساعة، بحسب الجمعية الألمانية لصناعات الطاقة والمياه "بي دي إي في".وهذه الكمية الهائلة من الغاز لا تكفي سوى لنحو شهرين من الاستهلاك في الشتاء، إذ تستهلك ألمانيا بين نوفمبر وفبراير ما بين 90 و120 تيراوات ساعة من الغاز شهريا.وقال هابيك "علينا مواصلة العمل وبشكل مكثف".وكانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 55 بالمئة من واردات ألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا.ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في شباط، تراجعت واردات الغاز الروسي بشكل كبير إلى أن توقفت تماما في مطلع أيلول.وحددت برلين في تموز مجموعة أهداف تقضي بملء احتياطات الغاز بنسبة 95 بالمئة بحلول الأول من نوفمبر قبل بدء الشتاء.