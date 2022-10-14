استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شمال رام الله

استشهد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مخيم الجلزون تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

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وأطلق مقاومون النار، مساء اليوم الجمعة، تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، ما أدى لإصابة مستوطن صهيوني بجروح طفيفة أثناء تواجده في ساحة منزله داخل المستوطنة.وأطلقت قوات الاحتلال النار على منفذي العملية، ما أدّى لاستشهاد أحدهما في حين تمكن الآخر من الانسحاب.واستنفرت قوات الاحتلال على حاجز "بيت إيل"، وقامت بعمليات تفتيش وتمشيط بالمكان.