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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: لدى واشنطن مصالح أمنية وحيوية مع الرياض

Lebanon 24
14-10-2022 | 17:44
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن لدى الولايات المتحدة مصالح مشتركة عديدة مع المملكة العربية السعودية.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن "هناك مصالح أمنية وحيوية بين أميركا والسعودية"، مشيراً إلى أن "العلاقات مع المملكة متعدّدة الأوجه".
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كذلك قال إن العلاقات الأمنية مع السعودية عامل مهم لاستقرار المنطقة، لافتاً إلى أن هناك 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة.
وأضاف أن "واشنطن لديها مصالح أمنية مشتركة مع السعودية، ونراعي عدم المساس بها".
في سياق آخر، وعن الاحتجاجات في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"العربية" إن واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين في إيران رداً على حملات قمع المحتجين".
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