بقيمة 725 مليون دولار.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا فماذا تتضمن؟

أعلن مسؤولان أميركيان، أمس الجمعة، أن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي ستقدمها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل ذخائر ومركبات، وستبلغ قيمتها 725 مليون دولار لكنها لن تتضمن قدرات جديدة أو دفاعات جوية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن توقيت الإعلان عن حزمة الأسلحة ومحتوياتها وقيمتها قد يتغير حتى اللحظة الأخيرة.

كما قال أحدهما إنه على الرغم من أنه ليس متوقعا أن تتضمن حزمة المساعدات عتادا للتصدي لهجمات صاروخية مثل التي وقعت الأسبوع الماضي، إلا أنها مجهزة من أجل تعزيز قدرة أوكرانيا على صد روسيا في هجوم مضاد حقق مكاسب كبيرة على الأرض في الأسابيع القليلة الماضية.

وحزمة المساعدات التي قد يجري إقرارها قريبا جدا، ربما اليوم الجمعة، ستكون الأولى منذ شن روسيا سلسلة من الهجمات الصاروخية على تجمعات سكنية مدنية في أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

سلطة السحب الرئاسي

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قال في وقت سابق أمس الجمعة، إن بلاده تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة وألمانيا أنظمة متطورة للدفاع الجوي هذا الشهر لمساعدتها في مواجهة هجمات الصواريخ الروسية وطائرات مسيرة من طراز كاميكازي.

وإرسال ذخائر ومركبات سيتم عبر آلية "سلطة السحب الرئاسي"، مما يسمح بشحنها إلى أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة.

ثاني حزمة

وهذه هي ثاني حزمة تتم عبر سلطة السحب الرئاسي في السنة المالية 2023 للحكومة الأميركية والتي تعمل حاليا في ظل إجراء وقف فجوة التمويل مما يسمح للرئيس جو بايدن بالاستفادة مما يصل إلى 3.7 مليار دولار من فائض الأسلحة لنقلها إلى أوكرانيا حتى منتصف كانون الأول.

وتستخدم واشنطن الأموال من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية لشراء أسلحة من شركات التصنيع، بدلا من سحبها من مخزونات الأسلحة الأميركية الحالية، لتمويل تقديم الأسلحة لأوكرانيا بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس) المتوقع إرسالها الشهر الجاري.

(العربية)