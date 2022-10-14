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عربي-دولي

400 مليون دولار مساعدات إنسانية من الرياض.. زيلينسكي يشكر ولي العهد السعودي

Lebanon 24
14-10-2022 | 23:30
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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا أمس الجمعة، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

 

وعبّر الرئيس الأوكرانى في بداية الاتصال عن تهنئته لولي العهد على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

 

من جانبه أكد ولي العهد أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

 

كما عبّر الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لاستعداد الأمير محمد بن سلمان الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

 

وأعرب عن شكره وتقديره لولي العهد على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.

 

من جهته أكد ولي العهد السعودي موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.

(سكاي نيوز)

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