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الاحتجاجات دخلت أسبوعها الخامس: تحت شعار "بداية النهاية".. دعوات لتظاهرات جديدة في إيران

Lebanon 24
15-10-2022 | 00:00
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دخلت حركة الاحتجاج اليوم السبت أسبوعها الخامس رغم حملة أمنية أودت بالعشرات، وقد دعا ناشطون إيرانيون إلى تظاهرات جديدة في أنحاء البلاد استنكارا لوفاة الشابة مهسا أميني.

 

ورغم قطع الاتصالات بخدمات الانترنت وبمنصات مثل إنستغرام وواتساب، وجه الناشطون دعوة على الانترنت للتظاهر بأعداد كبيرة السبت، تحت شعار "بداية النهاية".

 

"الموت للديكتاتور"

كما دعوا الناس في كافة أنحاء إيران للتجمع في أماكن لا تتواجد فيها قوات الأمن وأن يهتفوا "الموت للديكتاتور".

 

فيما لفت الناشطون إلى ضرورة التجمع في الساحات لأن اتصال "في بي إن" الخاص بالإنترنت أفضل، حيث تستخدم للالتفاف على قيود الانترنت.

 

وفاة أميني

 

يذكر أن الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) توفيت في 16 أيلول الماضي، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

 

وأدى موتها إلى موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في الخارج.

 

فيما تتصدر الشابات الإيرانيات التظاهرات وأطلقن هتافات منددة بالحكومة، وعمد عدد منهن إلى خلع حجابهن ومواجهة قوات الأمن في الشارع.

 

عشرات القتلى

وقتل 108 اشخاص على الأقل في الاحتجاجات المنددة بوفاة أميني، كما قتل 93 آخرون في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان، بمحافظة سيستان بلوشستان الواقعة بجنوب شرق البلاد، بحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

(العربية)

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المصدر: العربية
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