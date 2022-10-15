تقارير تكشف: أوروبا لا تزال تعتمد على روسيا لتشغيل مفاعلاتها النووية

كشفت تقارير إعلامية غربية عن استمرار أوروبا في الاعتماد على صناعة الوقود النووي الروسية، والتي لا تزال بمنأى بشكل واضح عن العقوبات الأوروبية بعد أكثر من 7 أشهر من انطلاق العملية العسكرية الروسية، ورغم غضب كييف.

وذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، أنه رغم ثماني جولات من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، والتدابير التي تستهدف صادراتها من الطاقة، ودعوات أوكرانيا لفرض حظر كامل على التجارة النووية، فإن شحنات الوقود النووي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تشق طريقها من روسيا.

واعتبرت أريادنا رودريغو، مديرة التمويل المستدام لمنطقة الاتحاد الأوروبي في مجموعة "غرين بيس" البيئية، أنه من "الجنون المطلق" أن يواصل الاتحاد تمويل الكرملين من خلال تجاهل تجارة الوقود النووي الروسية.

وأضافت رودريغو: "إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي جادة، فعليها قطع الحبل السري للصناعة النووية الأوروبية عن الكرملين والتركيز بدلا من ذلك على تسريع توفير الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة".

(سبوتنيك)