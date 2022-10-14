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عربي-دولي

محمد بن سلمان لزيلينسكي: مستعدّون لمواصلة جهود الوساطة

Lebanon 24
14-10-2022 | 19:30
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شدّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد إزاء الأزمة الأوكرانية، مؤكداً استعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرئيس الأوكراني هنّأ ولي العهد السعودي على تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وعبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أكد محمد بن سلمان أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
كما عبّر زيلينسكي عن شكره وتقديره لاستعداد السعودية الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.
وأعرب عن شكره وتقديره على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأكد زيلينسكي أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد السعودي من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.
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