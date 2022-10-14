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عربي-دولي
قطر وتركيا توقّعان 11 اتفاقية تعاون لتعزيز علاقاتهما الإستراتيجية
Lebanon 24
14-10-2022
|
20:19
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وقّعت تركيا وقطر 11 اتفاقية تعاون لتعزيز علاقتهما الإستراتيجية في مختلف المجالات، وذلك في ختام الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمدينة إسطنبول، الجمعة.
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وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقيات تشمل بروتوكول تعاون في مجال الإعلام والاتصالات وبروتوكول تعاون آخر بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية وتلفزيون قطر.
ووفق الوكالة وقع البلدان كذلك مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية عالية الجودة بين وكالة اعتماد الحلال التركية ووزارة الصحة العامة القطرية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية بالإضافة إلى اتفاقية للدمج المتبادل لمناطق خدمة الشبكات الساتلية "استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مجال الاتصالات الصوتية والمرئية والإنترنت والفاكس والتلفزيون والراديو" التي ينظمها "الملحق 30B" من لوائح الراديو ومذكرات تفاهم في مجال الأمن الغذائي وإدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية ومجال أعمال البناء.
وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات تشمل أيضا اتفاقية في شأن إنشاء وتشغيل المراكز الثقافية وأنشطتها وبروتوكول تعاون بين المركز الثقافي التركي يونس إمره وهيئة متاحف قطر ومذكرة تفاهم في مجال الأرشيف الديبلوماسي.
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