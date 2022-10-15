مصرع طفل أثناء الاحتفالات بفوز فريقه بربع نهائي كأس الأردن

لقي طفل في الأردن يبلغ من العمر 12 عاما مصرعه، إثر سقوط حجر عليه، بينما كان يحتفل مع مجموعة من الأشخاص بفوز فريقه بربع نهائي كأس البلاد.



وأشار الناطق باسم الأمن العام الأردني الى أن الطفل توفي أثناء وجوده بالقرب من دوار ماركا في العاصمة الأردنية عمّان، كاشفاً أنه توفي إثر سقوط "طوبة" عليه من أعلى بناية.

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وأكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى، وشرعت السلطات في إجراء تحقيق.



وكانت مباراة ربع النهائي لكأس الأردن 2022 جمعت قطبي كرة القدم في البلاد، الفيصلي والوحدات، وانتهت بفوز الوحدات بركلات الترجيح.