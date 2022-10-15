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بايدن قد يعلق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب قرار خفض إنتاج النفط

Lebanon 24
15-10-2022 | 04:00
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أعلن العضو بمجلس الشيوخ الأميركي السناتور كريس كونز، إنه من المرجح أن يعلق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، في خضم خلاف قائم بين واشنطن والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط.
 
وقال كونز في تصريح له: "أعتقد أن كلا من الإدارة الأميركية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا هو تعليق أي مبيعات أسلحة في المستقبل إلى السعودية".
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وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل إدارة بايدن تصعيد حربها الكلامية ضد الرياض، على خلفية دعم السعودية خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.
 
 
 
وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض.

وفي السياق، صنف البيت الأبيض قرار منظمة "أوبك +" بأنه "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
ونفت السعودية، الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية.
المصدر: وكالات
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