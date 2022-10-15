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عربي-دولي

عبد اللهيان بحث وبوريل الملف النووي وأزمة مهسا أميني

Lebanon 24
15-10-2022 | 05:00
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تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الآراء ووجهات النظر المشتركة.
 
وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، أشار عبد اللهيان الى أنه "رغم بعض التصريحات الإعلامية الأميركية المتضاربة، فإن خطوات التوصل إلى اتفاق تسير الآن على المسار الصحيح"، ورحب بتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال الفني.
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وعن وفاة الناشطة مهسا أميني، قال عبد اللهيان : " أسفنا جميعاً لوفاة الراحلة مهسا أميني"، لافتا الى أنه "تم تقديم تقرير الطب الشرعي بشكل مفصل وعلمي من قبل عدد كبير من الأطباء المختصين والخبراء، وهناك أيضا إجراءات قانونية جارية".
 
ورأى أن "هذه القضية مجرد ذريعة لبعض السلطات الغربية، ويكمن السؤال هنا حول ماذا فعل الغرب بخصوص مئات حالات القتل العمد لنساء وأطفال في كندا والولايات المتحدة، خاصة من قبل الشرطة في هذه البلدان".
 
وأضاف: "في أوروبا لا يمكن أن تكون المواجهة العنيفة مع الاضطرابات فعلا جيدا ومقبولا، لكن يمكن اعتبار نفس الفعل قمعا في إيران"، لافتا إلى أن "المطالب السلمية هي قضية منفصلة عن أعمال الشغب والقتل والحرق العمد والعمليات الإرهابية".
 
وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها دعم شعبي قوي وديمقراطية فعالة. هذه ليست أرض المخمل أو الانقلاب الملون. إيران هي أساس الاستقرار والأمن في المنطقة"، مؤكدا "تطلع بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وأوصى الأوروبيين بالنظر إلى القضايا الجارية في إيران من "منظور واقعي".
 
من جانبه أعرب بوريل عن ارتياح أوروبا للتقدم المحرز في مسار إحياء الاتفاق النووي وأهمية التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.
 
وأضاف أن الاتفاق بين إيران وأميركا بشأن تبادل السجناء قضية مهمة وهي خطوة إلى الأمام للتواصل إلى اتفاق، متابعا: "لا ننوي التدخل في شؤون إيران الداخلية".
المصدر: سبوتنيك
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