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عربي-دولي

ارتفاع عدد ضحايا انفجار المنجم في تركيا إلى 28 قتيلا

Lebanon 24
15-10-2022 | 01:11
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ارتفع عدد ضحايا انفجار منجم للفحم في إقليم برتين شمالي البلاد، إلى 28 قتيلا بعد انهيار جزئي للمنجم أمس الجمعة.

وبحسب السلطات المحلية فإنّ 49 عاملا بقوا عالقين داخل المنجم على عمق نحو 300 مترا تحت الأرض، فيما تواصل فرق الإنقاذ، مدعومة بفرق متخصصة، جاهدة لإنقاذهم.
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وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، للصحفيين في موقع الانفجار، إن "حوالي 49 عاملا كانوا يعملون في منطقة الخطر على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت الأرض".

وأوضح وزير الداخلية التركي "هناك من تمكنا من إجلائهم من تلك المنطقة. هناك من لم نتمكن من إجلائهم من تلك المنطقة"، بحسب رويترز.
 
 
يشار إلى أن الانفجار وقع بينما كان 110 أشخاص يعملون في المنجم.


وقال وزير الطاقة فاتح دونماز إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الانفجار ربما يكون قد نجم عن حدوث اشتعال لغاز الميثان في منجم الفحم.

وأضاف أنه لا توجد حرائق جارية داخل المنجم وأن التهوية بالداخل تعمل بشكل صحيح، لكنه أشار إلى أن هناك انهيارات جزئية داخل المنجم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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