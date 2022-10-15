بعد إبرامها صفقة نفطية مع روسيا: هل تصبح السعودية حليفة أوكرانيا؟

عادة ما تكون مواقف دول الشرق الأوسط متناقضة تجاه الصراعات التي تدور خارج منطقتها. لم يشكل نزاع أوكرانيا استثناءً.

وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "عندما اندلعت الحرب، بدت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عازمة على البقاء على الخطوط الجانبية والحفاظ على علاقات ودية مع كلا الطرفين. وتوقع القسم الأكبر من الحللين أن تبقى الأمور على حالها. ولكن مع دخول الأسلحة الإيرانية في قواعد اللعبة الروسية، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدور الوسيط للمملكة العربية السعودية والمشاركة الاقتصادية المتزايدة لدول الشرق الأوسط في الصراع. فأصبح اهتمام الشرق الأوسط أكثر وضوحًا، ويمكن أن يغير ميزان القوى في هذا الصراع المستعصي. ولكن في الأسبوع الفائت فقط، اتفقت كل من روسيا والمملكة العربية السعودية على الحد من كمية البراميل التي تنتجها أوبك + بنحو مليوني برميل يوميًا - وهي خطوة أثارت قلق النقاد الغربيين بسبب تأثيرها على رفع أسعار الطاقة، وهي نقطة ضغط تضر بالفعل بأوروبا في الفترة التي تسبق الشتاء. ومع ذلك، فإن الدور المتزايد لقوى الشرق الأوسط في الصراع، والمناورة الأخيرة التي قام بها زيلينسكي، تشير إلى أنه هناك الكثير الأمور التي لم تكشف بعد".

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وتابعت الصحيفة، "في الأسبوع الماضي، قام الرئيس زيلينسكي بخطوة غير عادية وظهر على إحدى الشاشات في المملكة العربية السعودية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا وسيطًا بارزًا، لكنه قليل الملاحظة، في الصراع الشهر الماضي. وفي خلال المقابلة، أشاد زيلينسكي بمشاركة ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في التفاوض على صفقة تبادل 300 شخص مع تركيا. كانت الصفقة المفاجئة هي الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب، وكانت بمثابة أول مثال ملموس للقوة الاقتصادية المحايدة عادة التي تحاول لعب دور الوسيط في الصراع. لكن كانت هناك تطورات أخرى تشير إلى مشاركة الشرق الأوسط أيضًا. وجاء ظهور زيلينسكي على التلفزيون السعودي بعد الأنباء التي تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيّرة إيرانية، مما يؤكد التعاون العسكري بين البلدين. إن استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانية على وجه الخصوص - وهي المسيّرات عينها التي يستخدمها الحوثيون في اليمن والتي استهدفت منشآت أرامكو في الأراضي السعودية - هي بلا شك سبب للقلق في كثير من دول الخليج. واستفاد زيلينسكي من ظهوره هذا لدعوة دول الخليج للعب دور قيادي في إعادة إعمار وتطوير أوكرانيا، التي تبلغ تكلفتها حاليًا حوالي 350 مليار دولار، حتى ذهب إلى حد القول إن أوكرانيا "مستعدة لتقديم شروط وأحكام رائعة" للمستثمرين الخليجيين".

وأضافت الصحيفة، "هذا منطقي. في مواجهة الركود الاقتصادي العالمي الوشيك، فإن الأرباح الضخمة التي يحققها منتجو النفط مثل السعودية (الأرباح التي من غير المرجح أن تتقلص في أي وقت قريب ، نظرًا لتسبب تفاوت العرض والطلب العالمي في العقوبات المفروضة على روسيا) تعني أن مثل هذه الدول هي من بين اللاعبين العالميين القلائل القادرة على تقديم حجم المساعدة الاقتصادية التي تحتاجها أوكرانيا لإعادة إعمار نفسها. سيكون مثل هذا الاستثمار محل اهتمام دول الخليج المختلفة مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والبحرين، التي تبذل جهودًا جادة للتنويع في استثماراتها بعيدًا عن النفط. إحدى الطرق هي من خلال تطوير البنية التحتية الرئيسية. كان الاستثمار الإماراتي، على سبيل المثال، مفيدًا في إعادة إعمار غروزني، على الرغم من أن الأرباح المتوقعة في جهود إعادة الإعمار في نهاية المطاف في كافة أنحاء أوكرانيا ستكون مربحة مرات عدة اكثر، وستشكل مكسباً كبيراً لدول الخليج. ولكن هل يمكن أن تجعلهم هذه الخطوة في النهاية شركاء اقتصاديين مع أوكرانيا حرة ومستقلة، وبالتالي مؤيدين ضمنيين لمثل هذه الأمة؟".

وبحسب الصحيفة، "ربما. لكن ليس في أي وقت قريب. على المدى القصير، يبقى من المفيد لدول الخليج الحفاظ على علاقات حميمة مع موسكو. أصبحت الإمارات على سبيل المثال ملاذاً لرأس المال الروسي. وتستفيد المملكة العربية السعودية مالياً - على المدى القصير على الأقل - من التعاون مع روسيا في مسائل إنتاج الطاقة. لكن هذا لا يكشف الحقائق كلها. على المدى الطويل، فإن دور اللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية في الصراع الأوكراني أقل تأكيدًا بكثير مما يعتقده العديد من النقاد الغربيين حاليًا. دعونا لا ننسى أن روسيا والمملكة العربية السعودية هما - في الأساس - متنافسان. تتنافس الدولتان منذ فترة طويلة على حصتها في سوق الطاقة، حيث استحوذت المملكة العربية السعودية على مكانة روسيا كأكبر مصدر للنفط إلى الصين في عام 2019. أما في ما يتعلق بالسياسة الإقليمية والأمن، فكان دعم موسكو لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسد لا يحظى بشعبية كبيرة بين دول الخليج، وكذلك العلاقات الدفاعية الوثيقة لروسيا مع طهران".

وتابعت الصحيفة، "يمكن القول إن الآفاق الطويلة المدى أكثر فائدة للغرب وبالتالي لاوكرانيا. تدرك دول الخليج جيدًا أنه ما من حيوية اقتصادية طويلة الأمد في موسكو. سيكون النمو في السنوات المقبلة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. وبينما تحتفظ روسيا بنفوذ كبير على أوروبا (من خلال التحكم في إمدادات الطاقة)، فإن لديها القليل جدًا مما يمكنها استخدامه ضد الخليج لتثبيط العلاقات الوثيقة بين المنطقة وأوكرانيا. روسيا، بعد كل شيء، هي مصدّر للبضائع إلى الشرق الأوسط. تعتمد روسيا على الخليج في التجارة الحيوية في وقت اقتصادي غير مستقر، وليس العكس. إذا كان هناك أي شيء، فإن هذا الصراع يثبت أن روسيا إمبراطورية تحتضر. من المنطقي أن تستمر دول الخليج في الحفاظ على علاقاتها الدافئة، ولكن مع وجود توتر تنافسي أساسي بين روسيا ودول مثل السعودية، عليهم أن يحاولوا بكافة الطرق كسب حلفاء الشرق الأوسط الأقوياء في الصراع الأوكراني".

وختمت الصحيفة، "بالنظر إلى أن دولًا مثل السعودية تحتل مكانة بارزة في الساحة الاقتصادية في وقت غير مستقر اقتصاديًا على مستوى العالم، فقد يحدث ذلك فرقًا كبيرًا".