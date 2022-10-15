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عربي-دولي

إيران تحسم مُجدداً: لم نقدم أسلحة لأي طرفٍ في حرب أوكرانيا

Lebanon 24
15-10-2022 | 06:00
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أكدت إيران، اليوم السبت، أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو.
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وخلال الاتصال، بحث الجانبان وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد عبد اللهيان لنظيره البرتغالي أن طهران لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدي إلى إطالة أمدها".

من جانبه، قال وزير الخارجية البرتغالي إن بلاده حريصة على التاريخ الطويل للعلاقات الجيدة بين البلدين.
ورحب كرافينيو بالمواقف والإجراءات الإيرانية في استمرار المفاوضات النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كذلك، أعرب كرافينيو عن تعاطفه مع أسر ضحايا الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران.
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