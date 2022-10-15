روسيا تتخذُ قراراً "مُهماً".. ما الذي ستفعله قريباً جداً؟

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أعلن مجلس الأمن الروسي، الجمعة، أن موسكو ستتوسع بإنتاج الطائرات المسيرة بعد أن نجحت في العمليات العسكرية بأوكرانيا.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الجمعة، إن موسكو ستبدأ إنتاج الطائرات المسيرة على نطاق واسع بعد أن أثبتت كفاءتها في العمليات العسكرية في الجارة الغربية.وأضاف: "الطائرات المسيرة أثبتت كفاءتها في الصراعات الحديثة. استخدامها في إطار العملية العسكرية الخاصة ضرورة ملحة"، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.وتابع: "روسيا ستبدأ إنتاج الطائرات المسيرة على نطاق واسع ومن طرز مختلفة".وكانت "مسيرات انتحارية" استهدفت مواقع حيوية مهمة في أوكرانيا أكثر من مرة.يشار إلى أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت أن سلسلة من الهجمات الروسية نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 خلال الأسابيع الأخيرة.والاثنين الماضي، أكد أيضا الجيش الأوكراني أن البلاد تعرضت لاستهداف من مسيرات إيرانية.