"أدهشني ما يحصل".. تعليقٌ جديد لبايدن حول "احتجاجات إيران"

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مع دخول الاحتجاجات في إيران أسبوعها الخامس على التوالي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "مندهش" إزاء الاحتجاجات الجماعية التي تشهد أكبر موجة تظاهرات منذ سنوات، داعياً إيران إلى وقف العنف ضد مواطنيها.وأضاف بايدن خلال كلمة اليوم السبت، في إحدى كليات مدينة إرفاين في كاليفورنيا: "أريدكم أن تعلموا أننا نقف الى جانب المواطنين، ونساء إيران الشجاعات".وتابع قائلاً: "أدهشني ما أيقظته (الاحتجاجات) في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا".