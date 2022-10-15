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عربي-دولي

لمواجهة التهديدات.. الجنود الروس يصلون إلى بيلاروسيا

Lebanon 24
15-10-2022 | 09:30
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أعلنت السلطات البيلاروسية، السبت، أن أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومينسك، وصلوا إلى بيلاروس، بعد أسبوع على إعلان تشكيل القوة التي يفترض أن تدافع عن حدود البلاد ضد تهديد أوكراني.
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وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان: "وصلت القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروسيا"، من دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين.

وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الاثنين، إن بلاده وروسيا ستنشران قوة عمل عسكرية مشتركة ردا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد.

وأضاف لوكاشينكو، أن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، وإنهما بدأتا في جمع القوات.

واستخدمت موسكو بيلاروسيا نقطة انطلاق لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في بيلاروسيا.
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