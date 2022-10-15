الصين: نحتفظ بحقنا في استخدام القوة ضد تايوان

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قال متحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني، اليوم السبت، إن الصين تحتفظ بالحق في استخدام القوة ضد تايوان كملاذ أخير في ظروف قاهرة، على الرغم من أن إعادة التوحيد سلميا هي خيارها الأول.وقال المتحدث في مؤتمر صحفي إن إعادة توحيد الصين وتايوان تلبي مصالح الجميع، بما في ذلك مواطنو تايوان.وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني بعد أقل من أسبوع على تصريح لرئيسة تايوان، تساي إنغ وين، قالت فيها إن المواجهة المسلحة بين تايوان والصين "ليست خيارا على الإطلاق".وفي خطابها بمناسبة العيد الوطني، قالت رئيسة تايوان "أريد أن أوضح لسلطات بكين أن المواجهة المسلحة ليست خيارا على الإطلاق للجانبين".وتصف الصين تساي، التي أُعيد انتخابها بأغلبية ساحقة في عام 2020 على وعد بالوقوف في وجه بكين، بأنها "انفصالية" وترفض التحدث إليها.