ماسك سيوقف تمويله لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.. كيف سيؤثر ذلك على جهودها في الحرب؟

جاء في تقرير لـCNN أن إيلون ماسك أكد تقريرًا حصريًا لها جاء فيه أن شركته “SpaceX” تخطط لوقف، أو تقليل، تمويلها لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، والتي كانت أساسية في حرب الجيش الأوكراني ضد روسيا. وأبلغت القوات الأوكرانية أنها لا تستطيع الاتصال بشبكة “ستارلينك” أثناء تقدمها ومحاولتها استعادة مناطق من روسيا.

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