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عربي-دولي

روسيا: حريق بمستودع للنفط في بيلغورود بعد هجوم أوكراني

Lebanon 24
15-10-2022 | 13:30
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة بيلغورود بعد هجوم للقوات الأوكرانية.

وجاء الإعلان على لسان فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية.
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وكتب غلادكوف: "تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط في منطقة بيلغورود. أنا في مكان الحادث. وزارة الطوارئ تقاوم النيران. لا يوجد تهديد بالانتشار. سأطلعكم بكل شيء".
 
كما أكد حاكم بيلغورود أنه تم قصف نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي الناطق بالعربية.

وكتب غلادكوف: "تتعرض نقطة التفتيش الجمركية في شيبيكينو للقصف لعدة أيام متتالية، واليوم، سقطت 14 قذيفة على المعبر الحدودي. ولا يوجد ضحايا أو جرحى".
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