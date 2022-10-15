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عربي-دولي

إسلام آباد: تصريحات بايدن عن خطورة نووي باكستان مرفوضة

Lebanon 24
15-10-2022 | 10:30
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ردا على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اعتبر أن نووي باكستان هو الأخطر في العالم، استدعت إسلام آباد، اليوم السبت، السفير الأميركي لديها للاحتجاج على كلام بايدن عن البرنامج النووي الباكستاني.
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"إتاحة فرصة للشرح"
وقال وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري خلال إيجاز صحافي، إن استدعاء السفير يأتي لإتاحة الفرصة أمام الولايات المتحدة لشرح الموقف، معتبرا أن مثل هذا الإجراء لن يؤثر سلبا على العلاقات الباكستانية الأميركية.

المسار الإيجابي
لكنه أكد رغم استدعاء السفير إلا أن المسار الإيجابي للعلاقات القائمة سيتواصل بين البلدين.

وعبر الوزير الباكستاني عن دهشته من تصريحات بايدن، معتبرا أنها ناجمة عن سوء فهم سببه قلة التفاعل مع الطرف الآخر، مؤكدا أمن وسلامة البرنامج والأسلحة النووية الباكستانية قائلا: "تتفق مع كافة المعايير الدولية، ومع متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 
 
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