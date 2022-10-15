إسلام آباد: تصريحات بايدن عن خطورة نووي باكستان مرفوضة

ردا على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اعتبر أن نووي باكستان هو الأخطر في العالم، استدعت إسلام آباد، اليوم السبت، السفير الأميركي لديها للاحتجاج على كلام بايدن عن البرنامج النووي الباكستاني.

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