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الصومال.. مقتل 30 عنصرًا من حركة الشباب

Lebanon 24
15-10-2022 | 15:30
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قتل 30 عنصرًا من عناصر حركة الشباب المتشددة، بعملية للجيش الصومالي في محافظة شبيلي الوسطى بجنوب شرق البلاد، في إطار تصعيد القوات الحكومية لعملياتها ضد الحركة المتطرفة.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، اليوم السبت، إن "القوات الحكومية الصومالية ألقت القبض على إرهابيين من حركة الشباب من منطقة هاوادلي الاستراتيجية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 إرهابيا، بينهم 3 قياديين" .
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وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب في الفترة الأخيرة.

والشهر الماضي، قتل 15 مجندا بالجيش الصومالي وأصيب العشرات، إثر هجوم انتحاري تبنته حركة "الشباب" المتشددة على مركز تدريب عسكري بجنوب العاصمة مقديشو.
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