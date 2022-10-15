الملك تشارلز لن يعيش في قصر باكنغهام خلال السنوات الخمس المقبلة

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أفادت مصادر إعلامية بأن الملك تشارلز الثالث، لن يعيش في قصر باكنغهام خلال السنوات الخمس المقبلة.وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سينتظر الملك البالغ من العمر 73 عاما، انتهاء أعمال تجديد القصر، التي ستكون بقيمة 370 مليون جنيه إسترليني، في عام 2027.ومن المتوقع أن يتنقل الملك والملكة، بين ما يصل إلى 4 قلاع أخرى، لكن مقر الإقامة الرئيسي سيظل كلارنس هاوس، على بعد 400 ياردة فقط من قصر باكنغهام، وهو المكان الذي عاش فيه لمدة 19 عاما.وانتقل الزوجان إلى كلارنس هاوس في عام 2003، وكانوا يقضون 3 ليال كل أسبوع هناك، وليلتين في قلعة وندسور، وعطلات نهاية الأسبوع في ساندرينغهام في نورفولك.