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عربي-دولي

رئيس بيلاروسيا: بوتين صديق حقيقي وشريك موثوق

Lebanon 24
15-10-2022 | 16:55
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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة مع قناة "NBC" الأميركية إن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تكن دائما صافية، لكن يظلان صديقين حقيقيين وشريكين موثوقين.

وأضاف لوكاشينكو: "أنت تعلم أننا (هو وبوتين) تجادلنا واختلفنا في بعض الأحيان، ولكن كأقرب الأصدقاء والشركاء الموثوق بهم. كما قلت ذات مرة، لا أحد لديه مستوى من العلاقات مثل بين رئيسي بيلاروس وروسيا".
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وأضاف الرئيس البيلاروسي أن العلاقات بين موسكو ومينسك أصبحت مؤخرا أقوى. وأكد أن هناك ثقة متبادلة بينه وبين بوتين.
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